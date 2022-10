Registrierungspflichtiger Inhalt: Ärger wegen unzuverlässiger Postzustellung : Viele Briefe und Pakete kommen zu spät an

Ein Briefträger kommt – für viele in der Region ein seltener Anblick. Foto: dpa/Lukas Schulze

Perl/Mettlach Briefe und Pakete kommen zu spät an oder werden überhaupt nicht geliefert: Viele Kunden beschweren sich über der Post. Die Probleme sind dem Unternehmen nach den Worten eines Sprechers bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Margit Stark

Dem wütenden Anrufer (Name der Redaktion bekannt) platzt der Kragen. Seit Tagen wartet er auf eine dringende Lieferung – vergebens. Das Paket kommt und kommt nicht an. Nach den Worten des Beschwerdeführers ist es seit Wochen in den Gemeinden Perl und Mettlach an der Tagesordnung, dass Pakete und Briefe von den Postboten verspätet oder gar nicht ausgeliefert werden. „Das ist ein miserabler Service“, schimpft der Mann und spricht von einer Versorgung, die viele Lücken aufweist. Ein weiterer Postkunde aus der Region hat die Erfahrung gemacht, dass die Zustellung von Briefen, Paketen und Päckchen nur auf wenige Tage in der Woche begrenzt seien. in der übrigen Zeit bleibe der Briefkasten leer.

Der Deutschen Post sind die Probleme bekannt, wie eine Nachfrage der Lokalredaktion Merzig-Wadern ergeben hat. In beiden Gemeinden gibt es nach Bekunden eines Pressesprechers des Unternehmens „leider nach wie vor in einigen Zustellbezirken personelle Engpässe“. Dadurch komme es zu Verzögerungen bei der Zustellung. „Dafür bitten wir im Namen unseres Unternehmens um Entschuldigung, aber auch um Verständnis angesichts einer nach wie vor sehr speziellen Situation, die viele Unternehmen und Institutionen vor Herausforderungen stellt.“

Als Grund nennt er die Corona-Pandemie, mit der das Unternehmen kämpfe. „Es trifft daher zu, dass die Zustellung in einigen Bezirken der Gemeinden Mettlach und Perl momentan nicht in der Qualität erfolgt, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind und wie das auch unser eigener Anspruch ist“, räumt er ein. Der beste personelle Puffer gerate an seine Grenzen, wenn es zu zahlreichen, kurzfristigen Erkrankungen komme. Er sichert zu, betrieblich alles dafür zu tun, „um auch in diesen besonders herausfordernden Pandemie-Zeiten die Funktion und Arbeitsfähigkeit der postalischen Netze aufrecht zu erhalten“ und etwaige Verzögerungen auf ein Minimum zu begrenzen. „Um die Situation zu verbessern, stellen wir momentan verstärkt neue Mitarbeiter ein, auch im Saarland“, teilte der Unternehmens-Sprecher weiter mit. Demnach ist eine Mitarbeiter-Akquise gestartet.

Doch bevor die Betriebsneulinge eingesetzt werden könnten, um die Stammbelegschaft zu entlasten, müssten sie sorgfältig eingearbeitet werden. Dieses Bestreben, alle Aufgaben am Laufen zu halten, ist dem Unternehmen nach seiner Ansicht im Großen und Ganzen gut gelungen. So würden die Sicherheitsmaßnahmen greifen und man könne auf die „medizinische Inhouse-Expertise“ der Betriebsärzte setzen.

Das gilt nach den Worten des Pressesprechers insbesondere für die Zusteller, „für die Homeoffice bekanntermaßen keine Option ist und die mit ihrer Arbeit vor Ort selbst während der Hochphasen der Corona-Krise für ein Stückchen mehr Normalität und Verlässlichkeit im Alltag vieler Menschen gesorgt haben“. Im Vergleich zu anderen Branchen, die ihre Dienstleistungen zum Teil massiv einschränken und den Service für ihre Kunden sogar ganz streichen würden, stelle die Post bundesweit stets eine flächendeckende Versorgung mit Briefen und Paketen sicher. Wichtig sei dem Unternehmen, dass die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden weiter an erster Stelle stehe.