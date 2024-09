HOFFMANN Der Termin wird zwischen mir und Bürgermeister Ralf Uhlenbruch festgelegt, natürlich in Absprache mit den Winzern. Mit dabei sind die sieben Mitglieder des Leseausschusses, Vertreter des Ministeriums, der Landwirtschaftskammer, der Weinkontrolle und des Ordnungsamtes. Bei Weinbergsrundgänge wird dann der Reifegrad der Trauben geprüft, um den Start der Lese festzulegen. Bei uns ist es in diesem Jahr so, dass frühreife Trauben bereits ab dem 9. September geerntet werden dürfen, die allgemeine Weinlese aber eine Woche später am 16. September starten wird.