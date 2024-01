Proteste der Bauern in der Gemeinde Perl Landwirte von der Obermosel sorgen für kilometerlange Staus

Ob aus Frankreich, Luxemburg, dem Saarland oder Rheinland-Pfalz: Es bildeten sich kilometerlange Staus – obwohl die Bauern immer wieder für ein paar Minuten die Kreisel zur Durchfahrt öffneten. Gegen zehn Uhr lösten sich die Demos so langsam auf. Die Traktoren machten sich dann in Konvois auf den Weg über die Autobahn nach Saarbrücken und über die Bundesstraße an der Mosel vorbei nach Trier, um in den beiden Städten in die zentralen Demonstrationen einzureihen.