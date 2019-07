Borg : Erste vom Kreis geförderte Blühwiese sprießt bei Borg

Borg Umwandlung von Ackerland in Blühflächen soll Insektenbestände in der Region schützen.

Es brummt und summt überall auf dem als Blühwiese genutzten Feld von Landwirt Alfons Wender in Perl-Borg. Vor wenigen Wochen hat er die erste durch den Landkreis geförderte Blühfläche angelegt. Jetzt blühen die aus dem Saatgut gewachsenen Pflanzen in voller Pracht. Das herrliche Violett lockt die Insekten in großer Menge an.