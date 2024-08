Amtswechsel am Sonntag Krönung der Obermoselweinkönigin – zwei Schwestern besteigen den Thron

Nennig · Von klein auf haben die Schwestern zu den Weinhoheiten bewundernd aufgeblickt. Ihr Wunsch: in Nennig gekrönt zu werden. An diesem Sonntag, 25. August, 17 Uhr, geht dieser Kindheitstraum für die beiden Mädels aus Büschdorf in Erfüllung.

23.08.2024 , 18:09 Uhr

Sie sind die neuen Weinhoheiten an der Obermosel: Weinkönigin Sophia I. (links) und ihre Schwester, Weinprinzessin Anna. Foto: Ruth Solander

Von Margit Stark