Ernte in Büschdorf : Knappheit beim Tierfutter bleibt in Merzig-Wadern ein Problem

Merzig-Wadern Zum Erntedankfest hat der Kreisbauernpräsident Peter Hoffmann eine Bilanz des zurückliegenden Erntejahres gezogen.

Über Wochen strahlend blauer Himmel und Temperaturen wie im Süden – für Besuche in Freibädern oder an Seen war das Wetter im Sommer perfekt. „Während viele im Grünen Kreis den Sommer in vollen Zügen genossen, mussten wir Landwirte fleißig Gießkannen schleppen, sonst hätten Felder und Gärten wegen der Trockenheit nicht viel hergegeben“, sagt Kreisbauernpräsident Peter Hoffmann. „Wenn man Landwirt ist, kann man nur hoffen und beten, dass der Regen kommt. Der ist dann oft genug ausgeblieben“, sagt der Mann, der seinen Bauernhof in Büschdorf mit den Schwerpunkten Milchviehhaltung, Jungviehaufzucht und Brennerei betreibt. Der Mai war nach seinen Worten zu kalt, der Frühsommer zu heiß und wie in den Vorjahren zu trocken.