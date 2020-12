Kontrolle an der A 8 bei Perl : Zoll findet Hochprozentiges und Tabak in Spielzeug versteckt

Perl 145 Liter Alkohol, 1405 Zigaretten und 425 Gramm Tabak hat der Zoll am Samstag in einem Sprinter bei einer Kontrolle bei Perl entdeckt. Wie das Hauptzollamt Saarbrücken mitteilt, hatte der Fahrer die Sachen teilweise in Kinderspielzeug versteckt gehabt.

Aufgefallen war der Sprinter mit Anhänger bei einer Kontrolle des Saarbrücker Zolls kontrollierte an der Autobahn 8 bei Perl. Dort wurden Fahrzeuge ins Visier genommen, die auf der sogenannten Ost-West-Route unterwegs waren. So wurde auch der Transporter mit Anhänger, der von Rumänien nach Großbritannien fuhr, angehalten. Wie das Zollamt berichtet, gaben beide Insassen zunächst an, keine steuerpflichtigen Waren wie Zigaretten, Tabak oder alkoholische Getränke mitzuführen. Die Angaben erschienen den Kontrolleuren aber mehr als zweifelhaft und sie sahen sich die Sache lieber ganz genau an.

In dem Transporter samt Anhänger wurden – unter anderem in Kinderspielzeug versteckt – dann Zigaretten, Alkohol und Feinschnitt gefunden. Die Osteuropäer gaben nach Worten des Zollamts an, dass ihnen vor Antritt des Transports versichert wurde, dass die insgesamt 270 Packstücke keine steuerpflichtigen Waren wie Zigaretten, Tabak oder alkoholische Getränke beinhalten. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die hinterzogene Tabak- und Alkoholsteuer von mehr als 1200 Euro wurde sofort festgesetzt und beglichen.