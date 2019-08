Tettingen : Neuer Ortsrat will Bau eines Feuerwehrhauses angehen

TETTINGEN/BUTZDORF-WOCHERN Christdemokraten und Sozialdemokraten arbeiten im Ortsrat von Tettingen-Butzdorf und Wochern als Koalition zusammen. Damit ist eine Mehrheit sicher.

Bei der Kommunalwahl in Tettingen-Butzdorf und Wochern im Mai hat die CDU im Ortsrat ihre bisherige absolute Mehrheit (181 Stimmen; 61,8 Prozent) mit sechs Sitzen eingebüßt; sie erreichte nun nur mehr 150 Stimmen und 42,1 Prozent und damit vier Ortsratssitze. Die Allgemeine Wählergemeinschaft (AWG), die erstmals in Tettingen/Butzdorf-Wochern angetreten war, erreichte auf Anhieb 85 Stimmen und 23,9 Prozent und damit zwei Sitze im Ortsrat. Die SPD büßte gegenüber 2014 rund vier Prozent der Stimmen ein und erreichte nun 121 Stimmen. Sie konnte aber ihre drei Ortsratssitze verteidigen.

Da mit diesem Wahlergebnis keine Partei in der zehnten Wahlperiode allein regieren und den Ortsvorsteher stellen kann, haben sich CDU und SPD nach umfangreichen Sondierungsgesprächen zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit geeinigt – einer Koalition. Beide wollen in den kommenden fünf Jahren wichtige Projekte gemeinsam umsetzen, beispielsweise die Aufwertung der Ortsmitten von Tettingen-Butzdorf und Wochern, den Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für Tettingen-Butzdorf und Wochern verwirklichen, den Bau eines Themenpavillons im Umfeld des Tettinger Bürgerhauses, Neugestaltung des Jugendraumes und Entwicklung von Angeboten für Kinder und Jugendliche, Verkehrsberuhigung innerhalb der Ortschaften, und einiges mehr.

Nachdem Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch die neuen Ortsratsmitglieder in der von rund 30 Zuhörern besuchten konstituierenden Ortsratssitzung per Handschlag verpflichtet hatte, wählten die neun Ratsmitglieder mit sieben Stimmen Peter Keren von der CDU zum Ortsvorsteher. Philipp Anton (SPD) wurde sodann mit sechs Stimmen zum Stellvertreter gewählt. Sowohl Keren als auch Anton erläuterten die Koalitionsentscheidung von CDU und SPD damit, dass aufgrund des knappen Wahlergebnisses beide Parteien auf Augenhöhe zusammenarbeiten wollen.

Der neue Ortsvorsteher Peter Keren, 56 Jahre alt, verheiratet, Schlossermeister und diplomierter Schweißerfachmann, betreibt in Tettingen/Butzdorf seit 1991 eine Schlosserei und gehört seit 40 Jahren der CDU an. Im Ortsrat von Tettingen-Butzdorf und Wochern war er 20 Jahre lang vertreten; nach zehn Jahren Pause ist er jetzt wieder aktiv dabei. In der Feuerwehr ist er seit vielen Jahren engagiert und dort stellvertretender Jugendbeauftragter und auch in der DLRG Perl war er viele Jahre im Vorstand tätig; 20 Jahre davon als Vorsitzender.