Kommandoübergabe Im Munitionslager in Eft-Hellendorf hat jetzt eine junge Frau das Sagen

Eft-Hellendorf · Im Munitionsversorgungszentrum Süd, so der offizielle Name der Bundeswehr-Einrichtung in Perl, hat jetzt eine junge Frau das Sagen. Auf sie warten spannende Aufgaben, denn die Streitkräfte wollen 230 Millionen Euro in den Standort investieren. So lief die Kommando-Übergabe.

03.10.2024 , 11:26 Uhr

Kommandowechsel in Eft-Hellendorf: Major Susanne Wagner löst Oberstleutnant Lutz Mettig ab, der als Referatsleiter ins Bundesverteidluignsministerum wechselt. Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal