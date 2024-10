Kommandoübergabe Im Munitionslager in Eft-Hellendorf hat jetzt eine junge Frau das Sagen

Der erfahrene Stabsoffizier verfügt über höchst fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Kampfmittelbeseitigung sowie bei den Themen schieß- und munitionstechnische Sicherheit. So konnte er sich in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Positionen innerhalb der Bundeswehr erfolgreich bewähren. Auch in seiner neuen Funktion will er weiterhin Akzente setzen und seine bisherige Dienststelle nach eigenem Bekunden aus der Ferne tatkräftig unterstützen. Das gelte aber auch für alle anderen ortsfesten logistischen Einrichtungen der Bundeswehr.