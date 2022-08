Auf dem Weg der Besserung : Jungstorch von der Obermosel wird allmählich wieder fit

Der kleine Storch stakst durch sein Quartier, das er mit einem verletzten Rotmilan teilt. Foto: Krewer Werner

Saarburg Ende Juli war die Sorge groß um den Jung-Storch, der in den Moselauen bei Nennig zur Welt gekommen ist: Das Tier war aus dem Nest gestürzt und befand sich in Lebensgefahr. Doch in der Schutzstation in Saarburg, wohin der Storch gebracht worden ist, geht es ihm inzwischen deutlich besser.