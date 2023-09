Kirmes in Hellendorf Hellendorf feiert am Wochenende Kirmes

Zur St.-Maternus-Kirmes auf dem Dorfplatz lädt der Ortsrat Eft-Hellendorf an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, in den Perler Ortsteil ein, Los geht es mit dem Kirmesprogramm am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich und einem Dämmerschoppen. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit dem Kirmeshochamt, ab 11.30 Uhr gibt es Kürbissuppe und Bratwürstchen, ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen, danach folgt der gemütliche Kirmes-Ausklang.