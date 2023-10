Tünsdorfer Kita-Kinder Zur Belohnung gab’s für die Miniwinzer Traubensaft

Bei spätsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein waren die Kinder der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Martin in Tünsdorf zu Gast in den Weinbergen von Familie Ollinger-Gelz in Perl-Sehndorf. Pünktlich mit dem Beginn in den Herbst rückt die Weinlese rund um die Mosel in den Fokus der Weingüter.