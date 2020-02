Karneval am Marterpfahl : Bescher Narren feiern in ihrem Saloon im Exil

Bescher Narren feiern in ihrem Saloon im Exil

Karneval am Marterpfahl

Besch/Nennig Nicht nur Cowboys stürmten die Bühne des BCC – auch allerlei Büttenredner und Tanztruppen begeisterten die Besucher.

Der Bescher Carneval-Club (BCC) muss mit den Hallenveranstaltungen dieser Session wieder ins Exil ins Nenniger Vereinshaus auswandern. Aber auch dort ließ es sich feiern. Unter dem Motto „Karneval am Marterpfahl“ wünschte BCC-Obersheriff Paul Schweitzer auch im Namen seiner zehnköpfigen weiblichen Hilfs-Sheriffs-Unterstützung den Gästen viel Spaß im Wilden Westen und stellte gleich zu Beginn klar: „Wer nicht mitmacht und sich nicht fügt, der kommt an den Marterpfahl!“

Auf der Bühne und in der Bütt

Nachdem die Prinzengarde bei ihrem ersten Tanz die schlanken Beine durch die Luft wirbelte, nahmen vier Schüler die Narrenbühne in Beschlag, um aus der Schule zu plaudern. Der Auftritt der jüngsten im BCC, die Minigarde, mit ihrem Showtanz „Feen & Forscher“ war ein guter Einstieg in das Spektakel, das da folgen sollte. Einen Vorgeschmack auf das Bütten- und Sketchgequassel erlebten die Narren dann beim „Fernseh-Quiz“.

Die neunzehn Kinder-Gardisten, unter ihnen auch die diesjährige Kinderprinzessin Clara, stellten sich mit ihrem Gardetanz vor und die dreizehnköpfige Jugendgarde des BCC präsentierte ihren Showtanz „Dancing for Future“. Und auch die Juniorengarde konnte mit ihrem Medley-Gardetanz begeistern.

Was sich dann auch sofort wieder beim Studenten-Sketch der drei Nachwuchs-Büttenstars Benedikt, Max und Josue bewahrheitete; unglaublich, die Erlebnisse aus dem Leben dieser drei aus ihrer WG und ihrer Studien. Und plötzlich stand man unter der Dusche. Denn die „6 aus 11“ (sechs Damen aus dem Sheriffs-Elferrat) zeigten sehr eindrucksvoll und glaubhaft den Unterschied beim duschen zwischen Frauen und Männern. Ein sehr guter Übergang zum „Jääb vum Amt“, der unglaubliches aus dem Gemeinde-Schlafhaus zu berichten hatte.

Baurecht in Besch

Die Bescher Schlawaken trafen sich in der Praxis von Dr. Pillemann. Die Putzkolonne von Heidis Tote Hosen legte einen Putzfrauen-Showtanz auf die Bühnenbretter, ehe dann gesanglich die BCC-Singers feststellten, dass früher alles besser mit „Rucki zucki“ oder „Schatzi schenk mir ein Foto“ war.

Und dann gleich weitere tänzerische Höhepunkte: Die Ladykracher waren in Besch vergebens auf der Suche nach einem Probenraum: kein Jugendheim mehr da, Schule nicht mehr zur Verfügung, kein Bürgerhaus in Sicht. Dafür fanden sie aber viele Baustellen in Besch und dokumentierten dies mit ihrem Tanz.