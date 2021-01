Bei Verkehrskontrolle in Perl : 24-Jähriger beleidigt Bundespolizisten

Perl Da staunten die Beamten der Bundespolizei nicht schlecht. Als sie am vergangenen Dienstag den Verkehr am Kreisel „Dreiländereck“ in Perl kontrollierten, lehnte sich plötzlich der Beifahrer eines vorbeifahrenden Autos mit dem Oberkörper aus dem Seitenfenster, zeigte den Beamten den Mittelfinger und rief „Ihr Drecks-Bullenschweine“.