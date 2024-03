Besch Bescher Jugendgarde tanzt sich bei Turnier auf den zweiten Platz

Bis zum Schluss hatten die Trainerinnen Caroline Schmitt und Anne Strupp mit den 17 Tänzerinnen an dem Tanz gefeilt und auch nach Aschermittwoch hart weiter trainiert, um sich dann dem ersten Turnier überhaupt zu stellen. In der Kategorie „Junioren“ waren beim Wettbewerb in Siersburg insgesamt neun Gruppen von Karnevalsvereinen aus dem ganzen Saarland gemeldet, die BCC Jugendgarde war an Startplatz acht ausgelost worden.