Günther Sternberg, Betreiber des bisherigen Schlachthofes in Saarburg, will im Industriegebiet Perl-Besch eine 1000 Quadratmeter große Halle bauen, in der ab 2021 Schweine, Schafe, Rinder und möglicherweise Wildtiere geschlachtet werden sollen. Mit der Eröffnung des Betriebs in Perl will Sternberg den Schlachthof in Saarburg schließen.