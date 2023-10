Knifflige Übungen zwei Tage lang Lotte hat schon vielen das Leben gerettet

Perl · Labradordame Holli behagt es sichtlich nicht, was da an einem Samstagmorgen von ihr gefordert wird – mit ihrem Hundeführer in luftiger Höhe an einem Kran zu hängen. Aber wer ein richtiger Rettungshund werden will, muss sich auch mal auf Höhenrettung einlassen.

25.10.2023, 16:27 Uhr

Personensuchhund in Ausbildung auf einem Supermarktparkplatz in Perl. Hier ist es besonders schwierig, die richtige Spur zu erschnüffeln. Foto: Barbara Kutsch

Von Barbara Kutsch

Das Training ist wichtig für Mensch und Hund, erklärt Michael Schmitt, der Ortsbeauftragte vom THW in Perl. Zwei Tage lang hatte der Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland zu einem internationalen Rettungshundewochenende eingeladen. Zusammen mit den Luxemburger Kollegen und Kolleginnen vom CGDIS teilten die Retter und Retterinnen Erfahrungen aus Rettungseinsätzen und übten in kleinen Gruppen mit ihren Tieren zu unterschiedlichen Aufgaben.