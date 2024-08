Installation Kreuz mit Wetterhahn auf dem Kirchturm Tettingen Auf dem Kirchturm Tettingen wird ein Kreuz mit Wetterhahn installiert

TETTINGEN-BUTZDORF · Der Kirchturm Tettingen bekommt sein Kreuz zurück: In einer Feierstunde wird am Samstag, 10. August das Kreuz samt Wetterhahn wieder auf die Turmspitze gesetzt. Pfarrer Uwe Janssen wird es um 10 Uhr einsegnen, ehe es dann in 30 Meter Höhe wieder auf die Turmspitze aufgesetzt wird.

04.08.2024 , 16:05 Uhr

Der eingerüstete Kirchturm in Tettingen-Butzdorf wartet auf sein neues Kreuz mit Wetterhahn Foto: Kurt Petry