Kostenpflichtiger Inhalt: 29 Förderbescheide für das Saarland : Vier Kommunen im Grünen Kreis erhalten Geld

Innenminister Bouillon (rechts) übergab dem Bürgermeister der Gemeinde Perl, Ralf Uhlenbruch (links), einen Bescheid für den zweiten Finanzierungsabschnitt der Maßnahme „Sanierung des Schulgebäudes der Grundschule Dreiländereck im Ortsteil Perl“ in Höhe von 425 000 Euro. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Borg Fast 700 000 Euro an Fördergeldern des Innenministeriums fließen in den Grünen Kreis. Unter anderem profitiert die Grundschule Dreiländereck in Perl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tina Leistenschneider

Insgesamt rund 6,5 Millionen Euro an Fördermitteln hat hat Innenminister Klaus Bouillon am Donnerstag in Borg an 19 saarländische Kommunen übergeben. Mit den Bedarfszuweisungen fördert der Innenminister 29 Maßnahmen der Städte und Gemeinden in den Bereichen Infrastruktur, Schulsanierung, sozialer Wohnungsbau, Sport und Verkehr sowie frühkindliche Bildung.

Im Landkreis Merzig-Wadern erhielten die Kommunen Beckingen, Wadern, Merzig und Perl Bedarfszuweisungen. So übergab Innenminister Bouillon an den Bürgermeister der Gemeinde Perl, Ralf Uhlenbruch, einen Bescheid für den zweiten Finanzierungsabschnitt der Sanierung des Schulgebäudes der Grundschule Dreiländereck im Ortsteil Perl in Höhe von 425 000 Euro. Wie Ralf Uhlenbruch erläuterte, sei das Schulgebäude von 1928 umfassend saniert worden. Insgesamt wird die Maßnahme in Perl mit 850 000 Euro durch das saarländische Innenministerium bezuschusst.

Einen Investitionskostenzuschuss erhielt die Stadt Wadern für die Sanierung des Sportlerheims des FC Wadrill in Höhe von 33 000 Euro und die Gemeinde Beckingen bekam für die Erneuerung der Lüftungsanlage der Deutschherrenhalle 63 210 Euro. Mehr Platz braucht währenddessen die Merziger Kreuzbergschule. Für die Herrichtung des ehemaligen Hausmeistergebäudes zu schulischen Zwecken und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen und Umbauten im Schulgebäude erhielt Bürgermeister Marcus Hoffeld Fördermittel in Höhe von 175 883 Euro.

Foto: dpa/Daniel Reinhardt Infos Diese Schulen und Sporteinrichtungen erhalten Geld vom Innenministerium.

Diese Fördermittel stammen aus den bewilligten Bedarfszuweisungen des Ausgleichsstocks von insgesamt 4 832 234 Millionen Euro, insgesamt 24 Bescheide konnten übergeben werden. Weitere fünf bewilligte Fördermittel stammen dagegen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), das mit insgesamt 1 694 732 Millionen Euro gefördert wird.

„Mit den gewährten Bedarfszuweisungen und den Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz können viele kommunale Projekte unterstützt werden, die diese ohne die finanzielle Förderung nicht oder nur schwierig hätten umsetzen können“, sagte Bouillon. Die höchste Fördersumme von insgesamt 1,5 Millionen Euro ging an die Stadt St. Ingbert. 900 000 Euro davon sind für den Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses in Rohrbach, der Rest für den Umbau des ehemaligen IX-Marktes in ein Bürgerhaus. Insgesamt 927 963 Euro gingen an die Landeshauptstadt Saarbrücken, die mit dem Geld unter anderem die Hirschbachstraße in Dudweiler und die Gersweiler Brücke instandsetzen will. Der Gemeinde Merchweiler überreichte Innenminister Bouillon zur Erneuerung der Straßenüberführung Eisenbahnstraße/Waldstraße in Merchweiler über die DB-Strecke „Saarbrücken-Neunkirchen“ einen Förderbescheid über 690 000 Euro.