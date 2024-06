Geld fließt in neue Touren Tettingen-Butzdorfer spenden für Wünschewagen

Berthold und Christa Kütten aus Sinz hatten Anfang Mai in Tettingen-Butzdorf an ihrem Schuppen mit etlichen Mitstreitern eine Benefizveranstaltung zugunsten des „Letzte Wünschewagens“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durchgeführt (wir berichteten).Nun konnte das Ehepaar 8120 Euro an die Vertreter des ASB, den Projektleiter Jürgen Müller und die Koordinatorin Katja Fickinger, übergeben. Hinzu kamen noch 500 Euro von der Saarländischen Staatskanzlei.