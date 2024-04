Er war ein römischer Tribun Ritt zu Ehren des Patrons der Pferde, Rinder, Schafe

Der heilige Quirinus gilt in der katholischen Kirche als der Patron der Pferde, Rinder und Schafe und wird auch bei Halsschmerzen, Bein- und Fußleiden, Gicht, Hautausschlag oder Ohrenschmerzen angerufen. Die Legende berichtet, das Quirinus ein römischer Tribun war, der christliche Gefangene zu bewachen hatte. Als schließlich seine Tochter Balbina durch Papst Alexander von einem schweren Leiden geheilt wurde, trat Quirinus mit seiner Familie um das Jahr 105 zum Christentum über und wurde von Papst Alexander I. getauft. Unter Kaiser Hadrian wurde Quirinus als christlicher Märtyrer etwa um das Jahr 115 enthauptet und in den Katakomben an der Via Appia in Rom beigesetzt. Papst Leo IX. schenkte, einer Legende nach, um 1050 die Reliquie seiner Schwester Gepa, einer Äbtissin in Neuss. Die Reliquie wurde dann 1050 von Rom nach Neuss überführt.