Langfinger auf Beutezug : Unbekannter erbeutet Bargeld aus Ladenkasse

Foto: dpa/Fabian Strauch

Perl Einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 200 Euro erbeutete ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch, 28. Oktober, in Perl. Der Mann kaufte gegen 13 Uhr eine Mütze in einem Warengeschäft in Perl, Bahnhofstraße 70, und griff während des Bezahlvorganges plötzlich in die Ladenkasse.

Mit dem erbeuteten Bargeld flüchtete er über den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Seitens der Kassiererin wird der Täter wie folgt beschrieben: ungefähr 1,95 Meter groß und eine normale Statur. Er trug kurze, dunkle Haare und einen Mund-Nasen-Schutz, dunkle Hautfarbe, braune Augen, 40 bis 50 Jahre alt. Der Mann war laut der Kassiererin mit dunkelblauer Jacke und blauer Jeans bekleidet.