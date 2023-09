Borg Töpferkurse am Samstag in der Villa Borg

Beide Kurse sind inhaltsgleich und dauern rund 90 Minuten. Schon in römischer Zeit hat es Töpferöfen zur Herstellung von Gebrauchskeramik gegeben. Neben Gefäßen wurden in solchen Töpfereien auch Dachziegel hergestellt. Lyn Riccardo ist Absolventin (BFA) des renommierten Alfred College of Ceramics in New York und besitzt ein Meisterdiplom (MFA) in Keramik von der Louisiana State University in Baton Rouge. Seit 1991 lebt sie in Mettlach. Ihre Werke waren seit 1979 bereits in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in den USA, in Deutschland, Neuseeland, Japan und Frankreich zu sehen. In der Römischen Villa Borg widmet sie sich seit 2022 der Herstellung römisch-antiker Keramik.