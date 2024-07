Mit einem Bouleturnier Hungersteinfest lockt wieder nach Besch

Nach dem Wiederanfang im vergangenen Jahr steht an diesem Wochenende den Bürgern der Obermosel-Region ein Revival des stets beliebten Hungersteinfestes im Obermoselort Besch ins Haus. Der Jugendförderverein und die Alte-Herren-Abteilung des Sportvereins Besch haben sich dieses traditionellen Festes, das in diesem Jahr seine 40. Auflage erlebt, wieder angenommen und laden für dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, mit einem Unterhaltungsprogramm für ein Kommen auf dem Kommunikationsplatz direkt am Moselufer in Besch ein.