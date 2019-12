Haftbefehl vollstreckt : Fußballspiel in Besch wird nach Festnahme abgebrochen

Besch In der Halbzeitpause eines Spiels der Verbandsliga am Sonntag hat die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 35-jährigen Algerier vollstreckt.

Ein Spielabbruch der besonderen Art hat sich am Wochenende beim letzten Spieltag vor der Winterpause in Besch zugetragen. Die SG Perl/Besch und der FC Kandil Saarbrücken trafen in der Verbandsliga Südwest vor rund 100 Zuschauern aufeinander, zur Halbzeit ging es beim Stand von 3:1 für die SG in die Kabinen. Alles lief auf einen harmonischen Sonntag hinaus.