Einsatz im Dreiländereck : Polizei kontrolliert über Grenzen hinweg

Merzig/Perl Zum mittlerweile dritten Mal im Winterhalbjahr 2019/2020 haben Polizeieinheiten aus dem Kreis Merzig-Wadern und dem angrenzenden Kreis Trier-Saarburg, aus Luxemburg und Frankreich gemeinsame grenzüberschreitende Kontrollen im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Luxemburg vollzogen.

Nach einer Einsatzbesprechung bei der Bundespolizei am Polizeiposten in Perl wurde in den frühen Abendstunden erstmalig auch der französische Grenzort Sierck-les-Bains in die Kontrolle eingebunden. Dabei oblag den französischen Kollegen aus Rettel die Einsatzführung. Weitere Kontrollstellen wurden auf deutscher Seite am Dreiländereck in Perl, am Grenzübergang Remich/Nennig und in der Bübinger Straße in Nennig eingerichtet.