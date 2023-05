Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von Hei!“ Restaurants öffnen zu den Glanrindwochen

Merzig-Wadern · Um eine heimische Rindersorte geht es in den Glanrindwochen, die von der Initiative Slow Food Saarland organisiert wurden und an diesem Wochenende in der Region Saar-Hunsrück starten, und die von der Regionalvermarktungs-Initiative „Ebbes von Hei“ unterstützt werden.

12.05.2023, 14:05 Uhr

Dank engagierter Züchter wie Markus Linn ist das Glanrind als typische heimische Rinderrasse der Region erhalten geblieben. Foto: Achim Laub

Zwischen dem 12. und dem 28. Mai bieten im Rahmen dieser Aktion ausgewählte Restaurants originelle Gerichte vom Glanrind an.