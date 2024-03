Entscheidung am Montag Mit diesem leckeren Menü will Frederik Theis den Landessieg beim Genuss-Gastwirt erringen

Eine Delikatesse vom Wildbret, Herzhaftes vom Schwein oder etwas Pikantes von der Bergmannskuh, der Ziege? Am Montag, 18. März, entscheiden die Juroren, wer von den drei Finalisten Genuss-Gastwirt 2024/2025 wird. Zum dritten Male wirft Frederik Theis aus Perl bei diesem Wettbewerb seinen Hut in Ring – eine Herausforderung, die das Wirtschaftsministerium für die Gastronomen im Land alle zwei Jahre ausschreibt. Schon zwei Mal hat sich der Chef des Wein-Erlebnis-Hotels Maimühle bis ins Finale vorgekämpft. und zweimal den zweiten Platz belegt. „Solch ein Wettbewerb macht Spaß“, sagt der Sommelier und Restaurantfachmann, der seit Jahren am Herd des Traditionshauses an der Obermosel steht. Seine Medaillons vom Hirsch mit Spätburgunder-Preiselbeeren-Soße an Maronenpüree und getrüffeltem Spitzkohl haben die Juroren bei ihrem Testessen Ende Januar überzeugt. Sein Mitwerber vom Leibrocks Hofladen aus Neunkirchen setzt im Finale auf Schwein-Stielkotelett an Dinkeltagliatelle mit Maronen und Trauben. Mit einer scharfen Bratwurst von der Bergmannskuh mit Schupfnudeln und fermentiertem Gelleriewe-Kappes-Gemüse will das dritte Final-Team von der Werns Mühle in Ottweiler-Fürth punkten.