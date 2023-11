Ab sofort erhältlich Eine Karte für zwei römische Villen

Das Ticket kann entweder in der Villa Borg oder der Villa Nennig gekauft werden. Es berechtigt zum einmaligen Eintritt in beide Anlagen und ist für zwei Tage innerhalb von sechs Monaten gültig. Damit kann man entweder beide Anlagen an einem Tag oder an zwei unterschiedlichen Tagen besuchen. Das Ticket gilt nicht für Sonderveranstaltungen. Es ist auch ein Flyer erschienen, in dem alle wichtigen Besucherinformationen zu beiden Einrichtung, wie Öffnungszeiten, eine Anfahrtsskizze und so weiter, enthalten sind.