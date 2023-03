Gemeinde Perl beteiligt sich an KlikKS Einstimmiges Ja für das Klimaschutzprojekt KlikKS

Bald helfen Ehrenamtliche in der Gemeinde Perl mit, den Klimaschutz an der Obermosel voranzubringen. In seiner Sitzung hat der Gemeinderat am Donnerstagabend die Teilnahme an dem Projekt KlikKS bei einer Enthaltung befürwortet. KlickKS steht für Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen. Bürger können als Klimaschutzpaten in ihren Heimatgemeinden und Stadtteilen Ideen einbringen, konkrete Projekte entwickeln und umsetzen. Laut Bürgermeister Ralf Uhlenbruch startet das Projekt als Verbundprojekt von Landesgesellschaften, Energie- und Klimaschutzagenturen in insgesamt acht Bundesländern.