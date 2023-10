Grenzüberschreitendes Projekt Mobilitätsstation in Perl soll Parkprobleme lösen: Was dort genau geplant ist

Als einen wichtigen Ansatzpunkt nennt er den möglichst frühzeitigen Umstieg vom Individualverkehr auf den ÖPNV. Dies soll durch „Multimodale Mobilitätshubs“ erreicht werden. Uhlenbruch: „Durch ein aktuell laufendes Regionalbudgetprojekt möchte der Grüne Kreis für Perl den gleichen Planungsstand wie in der Nachbarregion realisieren.“ Gleiches gelte für den Standort in Orscholz. Ausgesucht worden sei dort ein Grundstück am Sportplatz in der Moselstraße. Zustimmung zu dem Plan signalisierten CDU-Fraktionschef Hans Peter Trierweiler und Grünen-Fraktionschef Christian Schramm. Ja sagte auch SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Fixemer zu der Idee. Seine Bedingung: Die Pläne, die Gisbert Schreiner vorgestellt hatte, sollten nicht in Stein gemeißelt sein. SPD-Fraktionsmitglied Bernhard Kerpen schlug vor, ein paar Parkplätze für Einsatzfahrzeuge von DLRG und DRK frei zu halten. Sein Parteifreund Alexander Schirrah sagte, er sähe es gerne, dass sich statt eines Biergartens ein größeres Restaurant ansiedelt, in dem sich größere Gesellschaften treffen könnten – zum Beispiel nach Beerdigungen.