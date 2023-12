Platz für 20 bis 22 Kinder Rat will schnell Baurecht für den Waldkindergarten schaffen

Das künftige Domizil für die Schützlinge des Waldkindergartens gleicht den Holzhäusern, die auf dem Terrain der Villa Borg Schmiede, Glasbrennofen und Co. vor den Unbilden des Wetters sichern. Auf eine Zahl der Hütten haben sich die Perler nach den Worten von Bürgermeister Ralf Uhlenbruch noch nicht festgelegt. Zudem soll eine Biotoilette eingerichtet werden. So sieht es jedenfalls der Plan für das Projekt vor, das nahe des Archäologieparks im Meeswald entstehen soll. Und für das will der Perler Gemeinderat laut Verwaltungschef so schnell wie möglich Baurecht schaffen, damit 20 bis 22 Kinder die Chance haben, in und mit der Natur aufzuwachsen. „Zuvor haben wir viele Abstimmungsgespräche geführt“, berichtete Uhlenbruch. Bei einer Enthaltung stimmten die Ratsmitglieder für die Offenlegung der Pläne – ebenso für den Vorschlag, das Terrain als „Fläche für Gemeinbedarf“ festzuschreiben. „Der Bebauungsplan soll im regulären Verfahren aufgestellt werden“, erläuterte der Bürgermeister.