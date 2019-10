Perl Das Domizil der Einsatzkräfte soll in der Straße „Zu den Mühlen“ hochgezogen werden. Das haben SPD und Grüne entschieden.

Hätten die Einsatzkräfte aus Besch einen Wunsch frei gehabt, wäre ihr neues Domizil an der Grundschule in der Franzikus­straße hochgezogen worden. Doch die Mehrheit aus SPD und Grünen entschied in den Sitzung des Perler Gemeinderates, dass das neue Feuerwehrgerätehaus seinen Platz in der Straße „Zu den Mühlen“ haben wird. „Das B-Plan-Verfahren soll eingeleitet werden“, mahnte SPD-Fraktionschef Michael Fixemer an. „Alle erforderlichen Maßnahmen zur Beschleunigung des Verfahrens sind zu veranlassen“, sagte er.