Perl : Respekt vor tollen Leistungen an der Obermosel

Perl Bürgermeister Ralf Uhlenbruch zeichnete beim Neujahrsempfang im Schengen-Lyzeum Perler Bürger für ihre Verdienste aus.

In einer Kommune stelle das Ehrenamt eine wichtige Säule des Gemeinwesens dar. „Viele Studien belegten“, sagte der Perler Bürgermeister, „dass ehrenamtlich tätige Menschen in Deutschland mehrere Milliarden Stunden Arbeit pro Jahr leisteten, in Geld ausgedrückt ein Wert größer als 40 Milliarden Euro.“ Und doch sei Geld das, was bürgerliches Engagement gerade nicht auszeichne, betonte der Verwaltungschef: „Vielmehr geht es um einen ganz anderen Wert: Es geht ganz wesentlich um Zeit und persönlichen Einsatz, es geht um den persönlichen Einsatz für Kinder und Jugendliche, für kranke und alte Menschen, für Natur und Umwelt, für Heimat und Kultur, für Kirchen, Sport und Politik. Kurz gesagt geht es ganz wesentlich um ein verständnisvolles Miteinander in unserer Gesellschaft.“