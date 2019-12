Polizei sucht Zeugenhinweise : Fußgängerin bei Unfall zwischen Nennig und Besch schwer verletzt

Besch/Nennig Nach einem Unfall zwischen Nennig und Besch, bei dem eine 33-Jährige schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine Fußgängerin ist am Dienstag bei einem Unfall zwischen Nennig und Besch schwer verletzt worden. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Merzig mitteilt, war die 33-Jährige auf der Bundesstraße 419 zusammen mit einer Gruppe unterwegs. Gegen 17.40 Uhr wollte sie in Höhe des römischesn Hügelgrabs am Ende einer Kurve die Fahrbahn überqueren. Hierbei wurde sie vom Auto einer 42-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert.