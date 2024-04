Benefizkonzert in Tettingen-Butzdorf „Frühlingserwachen“ für den guten Zweck

„Frühlingserwachen auf dem Land“ heißt es am Sonntag. 5. Mai, in Tettingen-Butzdorf. Dann werden Berthold Kütten und seine Frau Christa aus Sinz an ihrem Schuppen in Tettingen-Butzdorf und den angrenzenden Wiesen in der Wingertstraße ein großes Benefizkonzert unter Mithilfe einiger Vereine und Helfern durchführen. Der Erlös dieses Festes geht als Spende an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Saarland (siehe Infokasten).