Testessen in der Maimühle Zutaten aus der Region, gepaart mit viel Kreativität

Nur zu gerne hätte der Hausherr das Menü für seine vier Gäste mit Buchweizen angereichert. Doch an den gesunden Tausendsassa heranzukommen, ist nach den Worten von Frederik Theis zurzeit nicht möglich. So muss der Chef der Perler Maimühle die leckere Getreide-Alternative von der Karte streichen. Doch auch ohne diese Zutat wird die Kombination von Hirschmedaillons mit Spätburgunder-Preiselbeeren-Soße an Maronenpüree und getrüffeltem Spitzkohl zum Augen- und Gaumenschmaus, den er mit leckeren Kartoffelklößchen anreichert. „Sie wurden zunächst gekocht, danach in Butter geschwenkt“, verrät der Inhaber des Restaurants an der Obermosel das Rezept. Der Gastronom, der auch Hotelzimmer anbietet, stellt sich erneut dem Wettbewerb Genuss-Gastwirt – eine Herausforderung, die das Wirtschaftsministerium für die Köche alle zwei Jahre ausschreibt.