Weinsegnung in Perl Weinjahr 2023 war „Mischung aus Marathon, Hürdenlauf und Sprint“ (mit Fotos)

Perl · Traditionell wie an jedem Johannistag nach Weihnachten haben die saarländischen Winzer symbolhaft einige ihrer Flaschen am Altar in der Perler Pfarrkirche abgelegt. Hier fand die Weinsegnung statt – mit einem Rückblick auf das Jahr Weinjahr 2023 und einem Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

28.12.2023 , 14:18 Uhr

Das war die traditionelle Weinsegnung in Perl 20 Bilder Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal

Der 27. Dezember ist bei den saarländischen Winzern Feiertag. Denn dieser „dritte Weihnachtsfeiertag" steht für sie ganz im Zeichen des Apostels und Evangelisten Johannes.