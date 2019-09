Schon wieder : Feuer vernichtet Heuballen und Obstbäume in Perl

Feuer vernichtet Heuballen und Obstbäume in Perl

Die Feuerwehr war bei einem Strohballen-Brand in Perl im Einsatz. (Symbolbild). Foto: Melanie Mai

Perl Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat es an der Grenze zu Luxemburg gebrannt. Jetzt soll der Schaden um einiges größer sein.

Ein Feuer in Perl hat am Donnerstagabend (5. September) 150 Heuballen zerstört. Wie ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken berichtet, waren die Flammen gegen 19.45 Uhr auf einem abgemähten Feld ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Ballen nicht mehr zu retten. Die Einsatzkräfte ließen sie kontrolliert abbrennen.