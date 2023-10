Feuermachen, Dämmerungsführung und mehr in den Herbstferien Villa Borg macht die Herbstferien schön

Feuermachen wie die Römer, Öllampen töpfern, farbenfrohe Mosaike legen und eine Villen- oder Dämmerungsführung: Das erwartet die Besucher des Archäologieparks Römische Villa Borg in den Herbstferien, die am vergangenen Wochenende begonnen haben. Das Angebot „Ferien im Museum“ richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an begleitete Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.