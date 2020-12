Adventsfenster-Aktion : Viel Zuspruch bei Adventskalender in Sinz

Sinz Jennifer Schneider hatte eine tolle Idee mit dem Adventskalender in Sinz. Das hat der großartige Erfolg gezeigt. Denn nicht nur die 24 Fenster während der Adventszeit waren in Sinz wunderschön dekoriert, auch die meisten Sinzer Häuser waren vorweihnachtlich beleuchtet und geschmückt wie nie zuvor.

Und auch an Heiligabend, als die Krippe in der Pfarrkirche das 24. Fenster bildete, kamen am Nachmittag viele in die Kirche, um die schöne Krippe zu bewundern und sich besinnlich auf die Weihnachtstage einzustimmen. Diese Aktion hat ein wenig über die schwierige Corona-Zeit hinweggeholfen und hat auch die Dorfgemeinschaft wieder etwas mehr zusammengeschweißt.