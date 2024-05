Vorstellung des Perler Bürgermeisterkandidaten Michael Brestak, FDP Die Liebe hat den Österreicher nach Perl verschlagen

In seiner Wahlheimat Perl hat der gebürtige Österreicher den Sprung in die Politik geschafft – einen Wunsch, den er nach seinen Worten seit vielen Jahren hegt. „Schon als junger Mensch habe ich mich dafür interessiert“, verrät Michael Brestak. „Doch in meiner Heimat habe ich den Einstieg nicht geschafft, weil ich keinen Mentor hatte“, verrät der Bürofachmann, den die Liebe zu der gebürtigen Losheimerin Nicole Winkler ins Saarland verschlagen hat. 1997 hatte sich das Ehepaar nach seinem Bekunden entschlossen, sich in Perl niederzulassen – eine Idee, die die Familie bislang nicht bereut hat. „Nicht nur des Weines wegen, den ich gerne trinke“, lacht der gebürtige Wiener. Nur zu gerne vergleicht er seine Wahlheimat an der Obermosel mit Brunn am Gebirge, dem ältesten Dorf seines Vaterlandes – beides Weindörfer, wie er verrät. Nur zu gerne schlendert er auch mal durch die Weinberge, die den lauschigen Ort an der Obermosel umgeben.