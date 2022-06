Wie in Römerzeiten : Handwerkskunst in der Villa Borg

Borg Am 9. und 10. Juli geht es in den Werkstätten wieder rund – und das ohne Aufschlag auf den Eintrittspreis.

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, 10 bis 18 Uhr, zeigen die Töpferin Anneclair Bours-Bergau und der Schmied Jürgen „Schorsch“ Graßler in den Werkstätten der Römischen Villa Borg ihr Können. Schon in römischer Zeit hat es in der Villa Werkstätten gegeben, in denen zum Beispiel Gebrauchskeramik oder Werkzeuge und Gegenstände für den täglichen Bedarf hergestellt wurden. Im Werkstattbereich der Römischen Villa Borg wird den Besuchern die Möglichkeit eröffnet, an Vorführungen alter Handwerkstechniken teilzunehmen.