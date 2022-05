Wie in Römerzeiten : Töpfern in der Römischen Villa Borg 

Töpfern in der Römischen Villa Borg

Wie in Römerzeiten

In der Villa Borg lernt man Töpfern wie die Römer. Foto: Moritz Leg/MORITZ LEG

Borg Bettina Kocak zeigt und erläutert am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, die Herstellung von Keramik.

Schon in römischer Zeit hat es Töpfereien gegeben, in denen nicht nur Gebrauchskeramik, sondern auch Dachziegel hergestellt wurden. Im Werkstattbereich der Römischen Villa Borg wird den Besuchern die Möglichkeit eröffnet, an Vorführungen alter Handwerkstechniken teilzunehmen.