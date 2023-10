Serie Bewegen und erleben im Grünen Kreis Wo die Biker niemals müde werden

Kaum wahrnehmbar liegt die Mountainbike-Anlage in Perl, hinter de deutsch-luxemburgischen Schengen-Lyzeum. Aber kommt man ihr näher, ist die Wahrnehmung eine andere. Die Ausmaße sind imposant. Vor allem die Sprungschanzen, die eingebaut sind, setzen großes Können mit dem Bike voraus, soll der Parcours unfallfrei absolviert werden. Doch auch nicht so geübte Fahrer können die Anlage nutzen, ermöglicht durch einen sogenannten Asphalt-Pumptrack – einem in sich geschlossenen Rundkurs –, der in die Anlage integriert ist. Die Mountainbike-Anlage ist somit für alle Altersklassen und für weniger geübte Biker geeignet.