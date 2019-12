Polizei sucht Hinweise : Einbrecher erbeuten in Besch Schmuck im Wert von 1000 Euro

Besch Nach einem Einbruch in Besch bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag in ein Haus in Besch eingebrochen und haben dort Schmuck gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 16.50 und 18.30 Uhr in der Maibachstraße. Der oder die Täter hebelten an dem freistehenden Einfamilienhaus ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von circa 1000 Euro.