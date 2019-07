Perl : Spinner machen Dolinenweg zur „Albtraumschleife“

Perl Eine kleine Raupe sorgt derzeit im ganzen Saarland für großen Ärger: der Eichenprozessionsspinner. Das Tier baut seine Nester in zahlreichen Bäumen im ganzen Land und ruft bei Kontakt schmerzhaften Hautausschlag hervor.

Wegen der Wirkung, die die Haare der Raupe bei Mensch und Tier haben können, sorgt sich nun unter anderem Gabi Kussani. Die Jägerin war kürzlich im Bereich Perl unterwegs und hat große Nester der Raupen an vielen Bäumen entdeckt.

„Das Problem ist, dass es direkt am Weg ist“, schildert sie die Situation, die sie nach ihren Worten bei Sehndorf, Nennig und Tettingen-Butzdorf vorgefunden hat. Unter anderem führt an den von ihr entdeckten Stellen die Traumschleife Dolinenweg vorbei, „das ist allerdings eher die Albtraumschleife“, bemerkt sie. Ihr Vorwurf: Nirgendwo in dem Bereich gebe es Sperrungen oder Schilder, die auf die Gefahr hinweisen. „Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung nicht gewarnt wird“, betont sie.