Einhellige Zustimmung im Gemeinderat Innovative Technik kommt an die Obermosel

Alte Autoreifen in ihre Bestandteile Öl, Kohle und Gas zerlegen: Dieses ebenso nachhaltige wie innovative Verfahren soll bald im Gewerbegebiet Besch an den Start geht. Für die Ansiedlung des damit befassten Unternehmens namens Pyrum, das seinen Stammsitz in Dillingen hat, gab es im Perler Gemeinderates kurz vor dem Jahreswechsel grünes Licht. Zustimmung gab das Gremium auch für die dazu gehörigen Nebenanlagen, die hochgezogen werden sollen.