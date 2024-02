Magazin „Der Feinschmecker“ Diese 9 Restaurants im Saarland zählen zu den besten Deutschlands

Aus dem Saarland wurden neben dem "Victor's Fine Dining" by Christian Bau in Perl das Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken, das ESPLANADE in Saarbrücken, das Louis Restaurant in Saarlouis, Le Comptoir in Saarbrücken sowie Hämmerles Chef’s Table Barrique in Blieskastel, Kunz Gourmet in St. Wendel, das Restaurant Zum blauen Fuchs in Oberthal und das Restaurant Schlossgarten in Saarbrücken ausgezeichnet.